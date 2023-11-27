Путин подписал закон об увеличении МРОТ на 18,5%

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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году на 18,5% — до 19 242 рублей. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Помимо увеличения МРОТ с 2024 года, новелла предусматривает, что начиная с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты не должно быть ниже 48% (сейчас этот показатель установлен на уровне 42%).

Принятие закона должно обеспечить повышение заработной платы примерно 4,8 млн работников. Увеличить минимальный размер оплаты труда ранее поручил сам российский лидер.

Государственная Дума приняла закон 16 ноября. Совет Федерации поддержал его 22 ноября.