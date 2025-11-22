news_header_top
Общество 22 ноября 2025 09:58

В России могут появиться СМС-предупреждения о звонках мошенников

В России обсуждается внедрение системы СМС-предупреждений, информирующих граждан о возможных звонках от мошенников. Инициатива входит в состав второго пакета законопроектов, направленных на усиление борьбы с киберпреступностью, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в интервью ТАСС.

По словам Шейкина, законопроект «Кибербез 2.0» предусматривает ряд мер против киберпреступников, включая блокировку фишинговых сайтов без решения суда и внедрение системы СМС-уведомлений. Такая система будет предупреждать граждан, если поступивший звонок с высокой вероятностью является мошенническим.

Специалисты по кибербезопасности совместно с психологами анализируют схемы действий мошенников, чтобы создать механизм, который сможет на любом этапе защитить гражданина от мошеннических схем, отметил сенатор.

