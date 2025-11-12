За этот год кибермошенники похитили у жителей Татарстана 4,5 млрд рублей

За 10 месяцев 2025 года кибермошенники похитили у жителей Татарстана 4,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Михаил Желаев.

«Общая раскрываемость таких преступлений составила всего 16%, а их объемы от общего количества преступлений все еще превышают 55%. Поэтому работу по профилактике необходимо продолжать», – отметил спикер.

По данным ведомства, за 10 месяцев 2025 года у жителей Татарстана было похищено 4,5 млрд рублей.

«Это чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда эта сумма составила 4,7 млрд рублей. За весь 2024 год сумма причиненного ущерба составила 5,7 млрд рублей», – привел данные Михаил Желаев.

Ежедневно в МВД Татарстана фиксируют все новые и новые способы совершения мошенничеств, добавил он.