Фальшивые вакансии и поддельные приложения: эксперт рассказал о новых видах мошенничества

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал о наиболее распространенных способах мошенничества, совершаемых через мобильные устройства. Его слова приводит «RT».

Он отметил, что одним из массовых приемов остаются рассылки в мессенджерах с провокационными заголовками вроде «Неужели это ты на фото?» или «Посмотри, что о тебе написали!». По словам специалиста, к подобным сообщениям обычно прикрепляют файл с расширением apk, замаскированный под фотографии или видеоролики.

Силаев пояснил, что открытие такого файла приводит к установке шпионской программы, которая не только похищает логины и пароли, но и встраивается в систему, получая возможность полностью контролировать действия пользователя.

Он также сообщил, что мошенники активно задействуют материальную заинтересованность людей, предлагая им удаленную работу через специальные приложения. По его словам, злоумышленники создают качественные копии сайтов известных компаний, размещая там «выгодные» вакансии.

Соискателей убеждают пользоваться специальным «служебным приложением», однако такие программы предназначены для кражи данных от платежных систем и отслеживания денежных переводов.

Силаев подчеркнул, что преступники особенно активны в периоды сезонных событий. Он отметил, что рассылки, стилизованные под сообщения от управляющих компаний или государственных порталов, могут содержать предложения узнать расписание отключения воды или информацию о ремонте подъезда по ссылке.

При переходе пользователь попадает на сайт, который вынуждает установить вредоносное ПО. По словам аналитика, подобные атаки наиболее успешны во время подготовки к плановым ремонтам, когда люди действительно ожидают такую информацию.

Он также указал, что одним из устойчивых методов остается имитация сообщений от официальных организаций. Мошенники звонят или пишут, представляясь сотрудниками сотовых операторов, и объясняют необходимость установки «служебной программы» продлением срока действия SIM-карты или улучшением связи.

По словам специалиста, такие программы изменяют настройки банковских приложений, что позволяет злоумышленникам перехватывать финансовые данные.

Силаев добавил, что аналогичная схема используется и с поддельными уведомлениями от банков. Преступники требуют переустановить банковское приложение «в связи с обновлением правил безопасности», отправляя ссылку на поддельную версию программы.

Он отметил, что для усиления убедительности мошенники могут упоминать якобы положенные выплаты или срочный перевыпуск карт. По словам эксперта, активность таких схем возрастает во время государственных социальных кампаний.

Он также обратил внимание на угрозы, связанные с предложениями загрузить приложения, исчезнувшие из App Store и Google Play. В социальных сетях и мессенджерах распространяют ссылки на банковские и другие программы, сопровождая их правдоподобными объяснениями отсутствия в официальных магазинах.

Силаев пояснил, что злоумышленники нередко копируют оформление настоящих каналов банков, а установленное таким способом ПО получает полный доступ к финансовым операциям владельца телефона.

Кроме того, эксперт рассказал о более сложном, но не менее опасном методе, связанном с сервисными центрами. По его словам, мошенники могут пытаться договориться с мастерами по ремонту смартфонов об установке шпионских программ на устройства клиентов.

Такие программы настроены на скрытую передачу логинов, паролей и финансовых данных, а затем способны самостоятельно удаляться вместе с частями операционной системы, что затрудняет расследование и определение виновных.