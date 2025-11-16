Мошенники звонят россиянам от имени мэрии и выманивают данные

Мошенники начали звонить россиянам от имени городской администрации и выманивать персональные данные под предлогом регистрации в личном кабинете для получения «выплат ветеранам труда». Об этом сообщили в МВД России, передает «РИА Новости».

В ведомстве сообщили, что фиксируются случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками мэрии и предлагают гражданам оформить выплаты, вручение грамот и других наград. Для этого мошенники просят зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать личные данные, подчеркнули в управлении.