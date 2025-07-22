В России для семей с детьми могут ввести ипотечные каникулы до 18 месяцев

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В России семьям с детьми могут начать предоставлять кредитные каникулы от выплат по ипотеке на срок до 18 месяцев. Соответствующий документ разработало Министерство финансов РФ, а накануне, 21 июля, его одобрила Правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Правительстве страны.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что у заемщика по ипотечному кредиту появится право на предоставление льготного периода в случае рождения или усыновления детей. Но при рождении или усыновлении первого ребенка для получения ипотечных каникул придется соблюсти ряд требований.

«<...> нужно подтвердить, что доходы заемщика снизились более чем на 20% по сравнению с его среднемесячным доходом, имевшим место до появления новых детей. Одновременно с этим размер регулярной выплаты по кредитному договору должен составлять не менее 40% от среднемесячного дохода заемщика», – уточнил эксперт.

Однако при рождении или усыновлении второго и последующих детей для получения ипотечных каникул достаточно будет одного этого факта.

В случае принятия новеллы при рождении или усыновлении первого ребенка срок предоставления кредитных каникул будет составлять не более шести месяцев, а при рождении либо усыновлении второго и последующих детей – не более 18 месяцев.

Финансовые организации будут вправе начислять проценты за пользование кредитом с 7-го по 18-й месяц этого периода. Оформить такие каникулы можно будет один раз за срок действия ипотечного кредита.

По оценке Минфина РФ, 39% жителей России не планируют заводить детей в ближайшее время из-за материального положения и жилищных условий.

Ранее в Министерстве финансов поддержали предложение выдавать семейную ипотеку по месту регистрации, о чем сообщал «Татар-информ».