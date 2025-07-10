В Минфине РФ поддержали предложение выдавать семейную ипотеку по месту регистрации

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Министерство финансов России в целом поддерживает предложение выдавать семейную ипотеку по месту регистрации заемщика и свести к минимуму возможность использования льготных ипотечных программ для инвестиций. Об этом заявил журналистам заместитель руководителя ведомства Иван Чебесков, передает ТАСС.

Ранее Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала изменить механизм выдачи семейной ипотеки таким образом, чтобы получить ее можно было лишь на приобретение или строительство жилья в регионе, где зарегистрирован заемщик.

«Мы видели предложение Валентины Ивановны. Мы это рассматриваем и в принципе поддерживаем ее предложение, что семейная ипотека должна быть в первую очередь направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо», – подчеркнул замминистра.

Чебесков также констатировал, что частое использование льготных ипотечных программ для покупки инвестиционных квартир не является секретом ни для кого.