Гибатдинов предложил списывать ипотеку при рождении детей для стимулирования рождаемости

Решение жилищного вопроса — ключ к увеличению рождаемости в России. Об этом «NEWS.ru» заявил сенатор Айрат Гибатдинов. По его мнению, государству стоит пересмотреть подход к поддержке молодых семей и ввести более действенные меры, в том числе списание ипотечного долга при появлении детей.

«Молодые родители должны быть уверены, что у них будет свой дом, стабильный доход, доступ к качественному образованию и здравоохранению. Один из шагов — механизм частичного или полного списания ипотеки при рождении ребёнка», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, он предложил дать возможность приобретать жильё в ипотеку без первоначального взноса. Материнского капитала, по его словам, сегодня зачастую недостаточно, чтобы покрыть стартовый платёж, из-за чего семьи откладывают решение о рождении детей.

Помимо экономических мер, сенатор считает важным формирование позитивного образа семьи на уровне культурной политики. Он подчеркнул, что в кино, созданном при поддержке государства, главные герои должны олицетворять традиционные ценности — быть родителями, заботиться о близких и вести семейный образ жизни.

«Семья с детьми должна восприниматься как норма, как лучший путь личностного развития. Это должно мягко, но последовательно внедряться в общественное сознание», — резюмировал Гибатдинов.