Хуснуллин: Введение льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет отложено

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

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Введение льготной ипотеки для семей с детьми в возрасте до 14 лет включительно отложено из-за «напряженного» бюджета. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК.

«Сейчас, когда ставка такая высокая, любое новое решение по ипотеке – это огромные бюджетные расходы. И пока Минфин нас здесь не поддерживает в этом вопросе, и он справедливо не поддерживает, потому что бюджет сегодня уже сформирован, он напряженный», – констатировал заместитель Председателя Правительства России.

«И дополнительно сегодня эти деньги компенсировать – это большие затраты. Поэтому пока мы это решение отложили с расчетом, что, может, все-таки ставка снизится, потом мы к этому вопросу еще раз вернемся», – добавил Хуснуллин.

Ранее на заседании президиума Государственного совета РФ «О развитии инфраструктуры для жизни» Раис РТ Рустам Минниханов предложил распространить льготную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет. Инициативу поддержал Президент России Владимир Путин.