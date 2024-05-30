В России число многодетных семей превысило 2 млн

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В России за последние годы число многодетных семей выросло на 26%, на сегодня их количество превысило 2 млн. Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и членами их семей.

«Семья, где растут трое или больше детей должна стать нормой, естественным образом жизни. Мы идем именно в этом направлении», — приводятся слова Президента на сайте Кремля.

Путин отметил, что власти постоянно наращивают и совершенствуют систему общенациональных мер поддержки семей — так, в 2024-м был установлен единый статус многодетной семьи. Он также выразил надежду на то, что региональные, местные власти будут и дальше дополнять собственными инициативами действующие федеральные меры, оказывать адресную помощь.

2024-й в России объявлен Годом семьи. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 22 ноября 2023 года. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в документе.