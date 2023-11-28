Путин: Многодетность и большая семья должны стать образом жизни для всех народов России

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Большая и многодетная семья должна стать нормой для всех народов России. Об этом на пленарной сессии Всемирного русского народного собора заявил Президент Владимир Путин.

«Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России, а семья — это не просто основа государства и общества, это духовное явление, источник нравственности. Поддержка семьи, материнства, детства должны охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления, нашу экономическую, социальную, инфраструктурную политику, просвещения, образования и здравоохранения», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми сегодня Россия столкнулась, невозможно только с помощью денег. По словам Путина, гораздо важнее в этой работе — жизненные ориентиры.

«Гораздо важнее — жизненные ориентиры человека, в основе семьи, в рождении ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора. Мы ни в коем случае и никогда не должны об этом забывать», — сказал Президент.