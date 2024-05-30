Путин в преддверии Дня защиты детей поздравил россиян с праздником

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Президент России Владимир Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и членами их семей. Беседу глава государства начал с поздравления с наступающим Международным днем защиты детей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу в начале нашей встречи поздравить всех юных граждан России, родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников с Международным днём защиты детей», – сказал глава государства.

Он отметил, что данный праздник наполнен теплотой и радостью, широко отмечается в России, в нашей стране чтут и берегут добрые традиции преемственности поколений, подлинные семейные ценности.

Президент подчеркнул, что действия и решения российских властей в разных областях строятся именно вокруг интересов семьи и детей.

22 ноября 2023 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.