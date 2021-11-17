В Роспотребнадзоре оценили число привитых, заболевших Covid-19

До 2,5% вакцинированных от коронавируса в России заболевают Covid-19. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья, передает РИА Новости.

«В Минздраве один регистр поименный персональный по заболевшим, и второй регистр — по вакцинированным. Сличение двух регистров четко выдает, сколько заболело среди вакцинированных», — объяснила главный санитарный врач страны механизм выявления заболевших среди привитых.

«До сегодняшнего дня больше 2,5% там не накопилось среди вакцинированных. Это данные, которые профессионалам доступны, надо, чтобы были доступны обществу», — добавила Попова, отметив, что этот вопрос нуждается в обсуждении.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Сегодня он потребовал увеличить скорость тестирования на Covid-19.