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В Роспотребнадзоре назвали причину заражений татарстанцев лихорадкой Западного Нила
Все жители Татарстана, у которых диагностировали лихорадку Западного Нила, заразились на территории республики. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
«Это местные случаи. Причиной заражения татарстанцев лихорадкой Западного Нила стали укусы местных комаров», – отметили в пресс-службе ведомства. К тому же, зараженные за пределы страны не выезжали.
«Татар-информ» ранее сообщал, что специалисты провели энтомологические обследования в местах проживания и отдыха заболевших. Были отловлены и исследованы комары, но вирус лихорадки Западного Нила в них не обнаружен. Роспотребнадзор организовал обработку водоемов от комаров в радиусе трех километров от мест, связанных с заболевшими.
Сегодня стало известно, что заболевших уже шесть, пять из них находятся на лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице, одного уже выписали с выздоровлением.
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