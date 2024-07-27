После случаев лихорадки Западного Нила в РТ Роспотребнадзор провел санитарные мероприятия

В Республике Татарстан были зарегистрированы случаи лихорадки Западного Нила, что вызвало немедленную реакцию местного Управления Роспотребнадзора. Ведомство провело ряд противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения заболевания.

Специалисты провели энтомологические обследования в местах проживания и отдыха заболевших. Были отловлены и исследованы комары, но вирус лихорадки Западного Нила в них не обнаружен.

Роспотребнадзор организовал обработку водоемов от комаров в радиусе трех километров от мест, связанных с заболевшими.

С июня в республике проводятся регулярные обработки водоемов от личинок комаров. На данный момент обработано 75% от запланированной площади, что составляет 983 га водоемов и прибрежной растительности.

Заболевшие в настоящее время получают лечение в инфекционном стационаре.