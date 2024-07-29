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Общество 29 июля 2024 10:40

Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане увеличилось до шести человек

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В Татарстане продолжают регистрировать случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Количество заболевших лихорадкой Западного Нила увеличилось до шести человек», – отметили в ведомстве.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что такое число заболевших не является критическим и опасным. Например, в прошлом году лихорадкой Западного Нила переболели восемь жителей Татарстана. Напомним, что на прошлой неделе стало известно о четырех таких пациентах.

#Здоровье #управление роспотребнадзора по рт
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