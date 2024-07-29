Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане увеличилось до шести человек

В Татарстане продолжают регистрировать случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Количество заболевших лихорадкой Западного Нила увеличилось до шести человек», – отметили в ведомстве.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что такое число заболевших не является критическим и опасным. Например, в прошлом году лихорадкой Западного Нила переболели восемь жителей Татарстана. Напомним, что на прошлой неделе стало известно о четырех таких пациентах.