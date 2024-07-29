Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В РКИБ рассказали о состоянии пациентов с лихорадкой Западного Нила
Пять человек продолжают лечение от лихорадки Западного Нила в Республиканской клинической инфекционной больнице. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.
«В настоящее время в РКИБ получают лечение пять человек. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет», – отметили в пресс-службе больницы.
Сегодня одного из пациентов собираются перевести из отделения интенсивной терапии в профильное отделение. Еще одного пациента готовят к выписке. В инфекционной больнице отметили, что ранее одного человека уже выписали на амбулаторное лечение.
«Татар-информ» ранее сообщал, что число зарегистрированных случаев заражения этой лихорадкой выросло до шести человек.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»