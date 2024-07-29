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Общество 29 июля 2024 10:52

В РКИБ рассказали о состоянии пациентов с лихорадкой Западного Нила

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В РКИБ рассказали о состоянии пациентов с лихорадкой Западного Нила
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пять человек продолжают лечение от лихорадки Западного Нила в Республиканской клинической инфекционной больнице. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«В настоящее время в РКИБ получают лечение пять человек. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет», – отметили в пресс-службе больницы.

Сегодня одного из пациентов собираются перевести из отделения интенсивной терапии в профильное отделение. Еще одного пациента готовят к выписке. В инфекционной больнице отметили, что ранее одного человека уже выписали на амбулаторное лечение.

«Татар-информ» ранее сообщал, что число зарегистрированных случаев заражения этой лихорадкой выросло до шести человек.

#Здоровье #инфекции #инфекционная больница
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