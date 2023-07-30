Число погибших в результате урагана в Марий Эл достигло 8

Количество погибших в результате грозы и сильного ветра в Марий Эл увеличилось до 8 человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Марий Эл.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в результате происшествия погибли 7 человек, из них 3 детей. Сильный шквалистый ветер повалил деревья возле озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

Возле озера Таир — пострадало 2 человека, из них 1 ребенок. Возле озера Яльчик — пострадало 27 человек, из них 6 детей. В том числе погибло 8 человек, из них 3 ребенка.

Отмечается, что всего госпитализировано в медицинские лечебные учреждения 17 человек, из них 2 детей. Отпущены домой 5 человек, из них 2 детей.

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов в свою очередь сообщил, что двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

«Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших», – отметил градоначальник.

В ГУ МЧС России по Республике Марий Эл указали, что происшествия с погибшими и пострадавшими произошли на территории отдыха с палатками «дикарями».



Для ликвидации последствий 93 человека и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России – 10 человек и 3 единицы техники.