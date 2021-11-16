В РФ на протяжении недели ежедневно фиксируется более тысячи смертей от коронавируса
В России на протяжении последней недели сохраняется высокая смертность от коронавирусной инфекции: ежедневно фиксируется не менее 1 тыс. летальных исходов, следует из данных Оперативного штаба.
16 ноября число умерших пациентов с Covid-19 достигло 1 240 человек.
Наибольший уровень смертности отмечается в Москве (97), Санкт-Петербурге (78) и Московской области (62).
За последние сутки в стране коронавирусом заболели 36 818 человек.
В России продолжается активная прививочная кампания. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, для успешной борьбы с эпидемией коронавируса необходимо, чтобы не менее 80% населения страны прошли вакцинацию.
Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов.