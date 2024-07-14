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В резиденции Путина под Москвой вырастили бананы
В оранжерее резиденции Президента РФ Владимира Путина в подмосковном Ново-Огареве вырастили бананы. Соответствующие кадры вошли в программу «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой выложил в своем Telegram-канале ее ведущий — корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
Журналист показал помещения резиденции, в которой российский лидер провел неформальные переговоры с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
«Понятно, что здесь особые условия созданы, но тем не менее — здесь, в российских климатических условиях, вырастили бананы», — подчеркнул Зарубин, демонстрируя растения с плодами.
При этом лидеры России и Индии в оранжерею не заходили: после чаепития они прогулялись по саду и побывали в конюшне президентской резиденции.
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