Моди: Переговоры в Москве будут способствовать укреплению дружбы между странами

Фото: микроблог Нарендры Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что предстоящие российско-индийские переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между странами. О своем видении перспектив развития межгосударственных отношений он написал в социальной сети Х (прежде Twitter) во время посещения резиденции Президента РФ Владимира Путина в подмосковном Ново-Огареве.

«Благодарю Президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в Ново-Огареве. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией», — заметил Моди в записи на русском языке.

ТАСС сообщает, что после неформального разговора во время чаепития Путин на электрокаре вместе с индийским Премьером приехал в сад в Ново-Огареве. Политики продолжили беседу, идя к конюшне. Разговор тет-а-тет продлился несколько минут.

В конюшне Путину и Моди показали приуроченное ко Дню семьи, любви и верности представление с участием лошадей, которые содержатся в резиденции. После шоу Президент и Премьер-министр прошли с арены во внутреннюю часть конюшни, где покормили лошадей морковкой.

Визит Премьер-министра Индии в Россию продлится два дня. Завтра, 9 июля, должны пройти официальные переговоры делегаций двух стран. В центре внимания окажется экономическая повестка — вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли, производства и поставки удобрений, отмечает федеральное агентство.