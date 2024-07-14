Путин на следующей неделе запустит объекты транспортной инфраструктуры

На предстоящей неделе Президент РФ Владимир Путин откроет новые объекты транспортной инфраструктуры в различных регионах страны. Об этом было сказано в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой выложил в своем Telegram-канале ее ведущий Павел Зарубин.

Кроме того, по словам корреспондента ВГТРК, российский лидер «проведет новое совещание по экономике» и «встретится с членами Совета безопасности страны».

Помимо этого, ожидается, что глава государства поздравит сограждан с Днем металлурга, который отмечается в России в третье воскресенье июля. «<...> это всегда важный повод и для поздравлений, и для общения с людьми этой очень непростой профессии», — уточнил ведущий передачи.