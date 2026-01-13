В рамках нацпроекта в РФ за год созданы 44 новых сорта сельхозкультур

В прошлом, 2025 году в России началась реализация национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», направленного на развитие аграрной науки и технологий, а также на создание условий устойчивого роста производства. Среди первых результатов инициативы – рост самообеспеченности семенами, новые перспективные проекты в сфере генетики, биотехнологий, сельхозмашиностроения и других областях, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

В частности, по итогам прошлого года в Госреестр включены 44 сорта и гибрида отечественной селекции, которые были созданы в рамках ФНТП развития сельского хозяйства. Речь идет о картофеле, сое, кукурузе, подсолнечнике, свекле, рапсе и других сельхозкультурах, новые сорта которых разработаны с учетом потребностей аграриев.

Кроме того, достигнуты первые результаты в сфере биотехнологий для кормовой, пищевой и перерабатывающей промышленности. В рамках нацпроекта созданы две технологии производства отечественных добавок – замороженных заквасок для кисломолочной продукции и кормового фермента липазы. Это позволит расширить применение российских компонентов в производстве и повысить технологическую независимость отрасли, отметили в министерстве.

Помимо этого, в Республике Татарстан начали воплощать в жизнь проект агробиотехнопарка, который будет заниматься научными исследованиями и разработками в области генетики сельхозживотных.

В сфере сельхозмашиностроения создан первый отечественный селекционный комбайн, предназначенный для прямой уборки зерновых, колосовых и зернобобовых культур. Также запущен проект по созданию и выводу в серийное производство первого в стране самоходного свеклоуборочного комбайна.

Отдельное внимание в рамках нацпроекта уделяется подготовке кадров для агропромышленного комплекса. По итогам первого года его реализации в России создано более 1 тыс. агротехклассов, где обучаются примерно 16 тыс. школьников. Параллельно ведется модернизация учебных корпусов и общежитий аграрных вузов, в которых учатся 34 тыс. студентов.

В перспективе мероприятия национального проекта позволит сформировать системную основу для развития отечественных технологий и подготовки кадров для АПК и создать долгосрочные условия для укрепления продовольственной безопасности страны. В новом, 2026 году на его реализацию за счет федерального бюджета предусмотрено 19,8 млрд рублей, добавили в Минсельхозе РФ.