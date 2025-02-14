В Татарстане разработают уникальную методику работы агроклассов. Каждое направление по профориентации детей, проживающих в селах, будет рассматриваться в трех плоскостях – ремесло, инновации и бизнес. Об этом сообщила председатель Аграрного молодежного объединения РТ Миляуша Загидуллина во время работы сельхозвыставки «Казань Агро 2025».

«Методика будет разработана при участии профильного аграрного вуза с привлечением педагогов, психологов и инвесторов. Будет сформирована система профориентации через весь образовательный процесс «детский сад – школа – среднее или высшее образовательное учреждение», созданы условия для мотивации студентов на научную работу», – сказала она.

Загидуллина добавила, что Аграрным молодежным объединением разработана программа «Агропоколение». Она направлена на профессиональную ориентацию детей и молодежи, проживающих на сельских территориях, по направлениям: зооветеринария, агроинженерия, агробизнес, биотехнология.

В этом году стартовал новый национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его составной частью стал федеральный проект «Кадры в АПК», напомнила председатель объединения.

«Проект по созданию агроклассов стал ключевым в сфере АПК. 90% прямых затрат на создание агротехнологических классов, а также до 95% затрат на стимулирование учителей в этих классах будут возмещаться инвесторам за счет федерального проекта «Кадры в АПК», – отметила она.

В соответствии с прогнозными значениями проекта и при финансовой поддержке республики к 2030 году планируется оснастить агротехнологические классы с привлечением инвесторов во всех 43 муниципальных районах, подчеркнула Загидуллина.

По ее словам, предусмотрено возмещение 90% затрат на реконструкцию, капремонт, модернизацию и оснащение оборудованием аграрных колледжей и техникумов. Это позволит обеспечить эффективную практическую подготовку специалистов, убеждена председатель объединения.

Проект «Агрокласс» был запущен в 2013 году в детсадах и школах при поддержке центров занятости Тюлячинского, Аксубаевского, Бугульминского и Азнакаевского районов. Была разработана методика, педагоги прошли переподготовку.

«В Малобугульминской школе, где проект реализуется уже много лет, в прошлом году 30% выпускников агрокласса выбрали для себя профессии сельского хозяйства. Эти показатели в целом присущи всем районам, участвовавшим в проекте ранее», – рассказала Загидуллина.