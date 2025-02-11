По новому нацпроекту в школах районов Татарстана создадут 16 агроклассов

Муниципалитеты Татарстана подали заявки на создание 16 агроклассов по направлениям агроинженерии, зооветеринарии и биотехнологии. Они будут открыты по новому нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«В 2025–2026 годах планируется создание агротехнологических классов на базе школ в районах республики. В них будет выстроена современная модель профильного образования с углубленным изучением биологии, физики, химии, математики. Обучение будет основано на тесном сотрудничестве работодателя, школы, организации среднего профобразования и вуза», – рассказал он.

Махмутов отметил, что для определения итогового количества агроклассов, которые будут отремонтированы в этом году, идет работа по составлению смет.

«В этом году запущены новые национальные проекты, которые направлены на достижение семи национальных целей развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Предполагается увеличение к 2030 году производства продукции АПК страны не менее чем на 25%, а экспорта – в полтора раза к уровню 2021 года», – подчеркнул замминистра.

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» включает пять федеральных проектов, в том числе «Кадры в АПК». На него в 2025–2027 годы будет выделено 3,4 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд рублей – из федерального бюджета, 886 млн рублей – из республиканского. Остальные средства планируется привлечь из внебюджетных источников.

«В этом году на его реализацию предусмотрено 892 млн рублей, из которых 635 млн рублей – средства федерального бюджета, 168 млн рублей – республиканского, около 88 млн рублей – внебюджетные средства. По объему средств Татарстан является крупнейшим бюджетополучателем», – заметил Махмутов.

Он добавил, что по федеральному проекту на этот год предусмотрено возмещение 90% затрат на реконструкцию, капремонт, модернизацию и оснащение оборудованием колледжей и техникумов.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал создать программу развития для неопорных населенных пунктов, напомнив о программе «Комплексное развитие села».