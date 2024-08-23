Минниханов и Лут открыли агробиотехнопарк в Лаишевском районе РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства России Оксана Лут открыли агробиотехнопарк Казанского государственного аграрного университета. Учебно-производственный комплекс площадью 211 га находится в селе Нармонка Лаишевского района.

«В Татарстане развиваются IT-парки, промпарки. И наконец-то появился агробиотехнопарк. Республика хотя и промышленная, но сельское хозяйство у нас тоже является важным сегментом экономики. Без научного развития в современных условиях быть конкурентным сложно», – сказал Минниханов на церемонии открытия.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис РТ выразил надежду на то, что решения агробиотехнопарка будут важны не только для региона, но и для всей России.

Глава Минсельхоза рассказала, что сегодня уже оценила демонстрационные посевы подсолнечника отечественной селекции. «Очень хорошие результаты. Мы обсудили перспективы по выращиванию пшеницы и сои в Татарстане и в целом в Поволжье», – сообщила она.

По словам Лут, сейчас селекция и генетика растений и животных – одни из ключевых направлений в новом национальном проекте по технологической обеспеченности и продовольственной безопасности. «Мы его готовим. И мы надеемся, что агробиотехнопарк послужит хорошей площадкой для развития отечественной селекции», – заявила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр добавила, что большой прорыв в отечественной селекции ожидается уже в этом году по подсолнечнику, сахарной свекле и другим культурам. «Уверены, что агробиотехнопарк станет хорошей площадкой, чтобы создавать новые сорта и гибриды, чтобы студенты учились этому. И дальше шли в аспирантуру, становились научными сотрудниками, чтобы придумывать и создавать новые сорта и технологии», – подчеркнула она.

Лут также ожидает, что агробиотехнопарк станет площадкой для развития биотехнологий как второго ключевого направления национального проекта. «Здесь нам еще предстоит поработать. Надеемся, что привлечем нужных партнеров к этой работе. Потому что если селекция и генетика у нас находятся на каком-то приемлемом уровне, есть база, от которой можем оттолкнуться, то биотехнологии пока на низком уровне развития. Нам предстоит сделать огромный скачок в течение ближайших шести лет. И надеемся на поддержку Татарстана в этом вопросе», – отметила она.

Глава Минсельхоза заметила, что Татарстан уже показал рывок во многих областях.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В церемонии открытия также приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, ректор КГАУ Айрат Валиев и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Проект агробиотехнопарка Казанского государственного аграрного университета Минсельхозпрод Татарстана запустил в 2019 году. На сегодня завершено строительство всех ключевых объектов.

Агробиотехнопарк – это новая интеллектуальная и технологическая платформа инновационного развития АПК на основе передовых технологий. Здесь объединены научно-образовательный потенциал и ресурсы ведущих учреждений профобразования, научно-исследовательских организаций, сельхозтоваропроизводителей и агробизнеса.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основная цель агробиотехнопарка – формирование благоприятной среды по разработке, апробации и тиражированию перспективных технологий (био, нано, IT) в сфере АПК.

Здесь размещены поля для деляночно-демонстрационных опытов, водный объект для мелиоративных работ, теплица, склады, машиноэксплуатационная станция, демонстрационная крытая площадка и др. В новом административном и учебном комплексе есть конференц-залы и учебно-лабораторные помещения, гостинца малого типа и столовая.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ключевая деятельность агробиотехнопарка – научно-образовательная. Она осуществляется во взаимодействии с индустриальными партнерами. Имеющиеся и разрабатываемые технологии здесь апробируются и дорабатываются в зависимости от направления: растениеводство, животноводство, переработка, тепличное хозяйство или биоэнергетика. Готовые проекты будут запущены через различные инновационные предприятия по производству биотехнологической продукции.

В образовательном центре уже проводятся практическое обучение студентов и аспирантов университета, подготовка и повышение квалификации специалистов.