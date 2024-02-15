В рамках «Игр будущего» пройдут лекции и мастер-классы по разработке компьютерных игр

В казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева 3 марта будет организована открытая деловая программа всероссийского конкурса «Начни игру» и Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Состоятся около 30 лекций и мастер-классов от ведущих экспертов игровой индустрии со всей России, сообщают организаторы события.

Мероприятия продлятся с 11.00 до 20.30. Вход будет бесплатным, но количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация по ссылке. Регистрация продлится до 27 февраля.

В числе спикеров будут руководитель VK Play Александр Михеев, геймдизайнер и индиразработчик, основатель творческого пространства авторов игр «Индикатор» Сергей Гимельрейх, основатель новосибирской студии Cyberia Nova и геймдиректор разрабатываемой сейчас игры «Смута» Алексей Копцев, концепт-художник и арт-директор Hobby World Ольга Дребас, лидер Национальной киберфизической платформы «Берлога» Алексей Федосеев и основатель Sumo Tatami Константин Кондюков.

Кроме того, участниками события станут представители АНО «Институт развития интернета», Организации развития видеоигровой индустрии, Watt Studio, SPDstudio, Geeky House, «Нетологии», института iSpring и Лаборатории геймификации ПАО «Сбербанк», а также амбассадоры всероссийского конкурса «Начни игру».

Помимо прочего, гости открытой деловой программы смогут оценить игры, которые в рамках всероссийского конкурса «Начни игру» создали команды-финалисты направления «Акселератор игровых проектов».

Свободной для посещения окажется и зона партнеров. Свои стенды и интерактивные зоны представят VK Play, издательство Hobby World, «Квадросим», ООО «Игропром», институт iSpring, издательство «Геменот», Организация развития видеоигровой индустрии, Кружковое движение НТИ и проекты АНО «Россия — страна возможностей»: «Профразвитие» и «Кадровое агентство».

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На ВДНХ 14 ноября состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», где Президент РФ Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований. Позднее он назвал предстоящие игры самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту. Раис Татарстана Рустам Минниханов заметил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов. Это конкурс управленцев «Лидеры России», клуб «Лидеров России» «Эльбрус», конкурс «Это у нас семейное», проект «Мастера гостеприимства», проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», проект «Флагманы образования», проект «ТопБЛОГ», проект «Профразвитие», Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», проект «Экософия», всероссийский конкурс проектов «Моя страна — моя Россия», проект «Национальная технологическая олимпиада», программа развития «Другое дело», проект «Международный строительный чемпионат», конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО», всероссийский конкурс «Начни игру», профессиональный конкурс «Открываем Россию заново», проект «Спасибо, братцы!» и другие.