news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 27 марта 2025 10:51

В Рамадан челнинцы пожертвовали более 6 млн рублей на строительство мечети «Джамиг»

Читайте нас в
Телеграм

В период священного месяца Рамадан на строительство соборной мечети «Джамиг» в Челнах перевели 6,8 млн рублей.

Отмечается, что 3,5 млн рублей из этой общей суммы пожертвовал бизнесмен Сергей Рачков, а 2,5 млн – предприниматель Рафаэль Юнусов.

Также верующие мечети «Джамиг» собрали 800 тысяч рублей, пишут «Челнинские известия».

Строительство культового объекта началось в 1993 году. На текущей момент, его готовность – 40%. Работы продолжаются ежедневно. Благотворители помогают деньгами, техникой, строительными материалами, рабочей силой.

Сейчас на объекте проводят тепло- и водоснабжение, устанавливают витражи, возводят большие минареты.

По проекту мечеть «Джамиг» рассчитана на 3,2 тыс. человек, в комплекс войдут медресе, общежитие для учащихся, гостиница и торговый комплекс.

Ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин объяснил, кому можно выплачивать фидию и фитр садака. Также он рассказал, нарушает ли уразу чистка зубов и может ли женщина соблюдать уразу без согласия мужа.

#рамадан #мечеть #Набережные Челны #Строительство
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Умер народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов

Умер народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов

26 марта 2025
«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

26 марта 2025