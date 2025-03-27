В Рамадан челнинцы пожертвовали более 6 млн рублей на строительство мечети «Джамиг»

В период священного месяца Рамадан на строительство соборной мечети «Джамиг» в Челнах перевели 6,8 млн рублей.

Отмечается, что 3,5 млн рублей из этой общей суммы пожертвовал бизнесмен Сергей Рачков, а 2,5 млн – предприниматель Рафаэль Юнусов.

Также верующие мечети «Джамиг» собрали 800 тысяч рублей, пишут «Челнинские известия».

Строительство культового объекта началось в 1993 году. На текущей момент, его готовность – 40%. Работы продолжаются ежедневно. Благотворители помогают деньгами, техникой, строительными материалами, рабочей силой.

Сейчас на объекте проводят тепло- и водоснабжение, устанавливают витражи, возводят большие минареты.

По проекту мечеть «Джамиг» рассчитана на 3,2 тыс. человек, в комплекс войдут медресе, общежитие для учащихся, гостиница и торговый комплекс.

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