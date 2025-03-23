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Общество 23 марта 2025 11:30

Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

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Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин высказался о допустимости чистки зубов во время уразы (мусульманского поста). Его комментарий размещен в Telegram-каналах медиахолдинга «Хузур» и Духовного управления мусульман РТ.

Один из верующих мусульман поинтересовался у муфтия, допустимо ли чистить зубы зубной пастой во время поста. «Я ее не глотаю, но чувствую вкус и запах во рту», – пояснил он.

«Это очень опасно, можно испортить уразу, если что-то проглотить. <...> Когда вопрос касается мисвака (щетки для чистки зубов – прим. Т-и), нельзя смачивать мисвак отдельно водой. То есть [если] он является сухим, то можно его использовать во время уразы», – заявил Камиль хазрат.

«Зубная паста, так как вы ее используете извне, будет являться макрухом, будет являться нежелательным действием, так как в этом есть большая опасность нечаянно испортить свою уразу», – подчеркнул он.

Макрухом в исламском праве считаются действия, которые на запрещены полностью, но совершение которых нежелательно.

Видео: t.me/islamt.

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#ураза #рамадан #камиль хазрат самигуллин
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