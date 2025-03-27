news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 27 марта 2025 09:19

Муфтий Татарстана объяснил, кому можно выплачивать фидию и фитр садака

Читайте нас в
Телеграм
Муфтий Татарстана объяснил, кому можно выплачивать фидию и фитр садака
Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин ответил, кому можно выплачивать фидию и фитр садака во время уразы (мусульманского поста). Его комментарий размещен в телеграм-канале медиахолдинга «Хузур».

«Эти садака выплачиваются нуждающимся людям, то есть беднякам, которые на самом деле нуждаются. И фидию можно заплатить как в начале, так и в конце месяца Рамадан», - ответил муфтий на вопрос верующего.

Ранее муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов. Также Камиль хазрат Самигуллин пояснил, может ли женщина соблюдать уразу без согласия мужа.

#ураза #пост #камиль хазрат самигуллин #муфтий рт #ДУМ РТ #рамадан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Умер народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов

Умер народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов

26 марта 2025
«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

26 марта 2025