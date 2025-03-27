Муфтий Татарстана объяснил, кому можно выплачивать фидию и фитр садака

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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин ответил, кому можно выплачивать фидию и фитр садака во время уразы (мусульманского поста). Его комментарий размещен в телеграм-канале медиахолдинга «Хузур».

«Эти садака выплачиваются нуждающимся людям, то есть беднякам, которые на самом деле нуждаются. И фидию можно заплатить как в начале, так и в конце месяца Рамадан», - ответил муфтий на вопрос верующего.

Ранее муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов. Также Камиль хазрат Самигуллин пояснил, может ли женщина соблюдать уразу без согласия мужа.