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Общество 16 марта 2025 15:55

Муфтий Татарстана пояснил, может ли женщина соблюдать уразу без согласия мужа

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Муфтий Татарстана пояснил, может ли женщина соблюдать уразу без согласия мужа
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Женщине следует поститься в Рамадан, даже если ее муж против этого. Об этом сообщил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, видеоролик с его комментарием опубликован в телеграм-канале ДУМ РТ.

«Если это касается фарда – обязательного поклонения – нет подчинения рабу (Аллаха – прим. Т.-и.) в ослушании Творца. Если Всевышний Аллах приказывает читать молитву, держать уразу в месяц Рамадан, то мнение творения, мнение человека не может быть выше мнения Всевышнего», – сказал муфтий.

Но если это касается дополнительного поста, то, по словам Самигуллина, женщина обязана спрашивать разрешение у своего мужа.

«Или она может поститься, когда он отсутствует, например, находится в пути», – добавил председатель ДУМ РТ.

#ураза #пост #камиль хазрат самигуллин #муфтий рт #ДУМ РТ #рамадан
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