В районах РТ изымут 1,3 тыс. кв. м земель под дорогу «Алексеевское — Альметьевск»

В Татарстане изымут для госнужд 1309 квадратных метров земель на территории Альметьевского, Новошешминского и Черемшанского районов, следует из постановления Правительства РТ.

По этим участкам в дальнейшем будет пролегать дорога регионального значения «Алексеевское — Альметьевск», которая входит в состав платной трассы «Шали(М7) — Бавлы (М5)». В настоящее время земли находятся в собственности «Татнефти».

Несколько дней назад облет строящейся трассы «Шали — Бавлы» совершил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что новый дорожный объект будет важной перемычкой между М7 и М5, улучшит транспортную инфраструктуру в регионе и повысит трафик по трассе М12. Ввести ее планируют уже в 2024 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что скоростная платная трасса Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 километров в рамках дороги Шали (М7) — Бавлы (М5) построена более чем на 70%. Изначально стоимость работ оценивалась в 83,6 млрд рублей, но затем достигла 102 млрд. В этом году на них направят свыше 22,4 млрд рублей.