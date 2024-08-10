Капремонт проводится в 594 жилых домах Татарстана

В Татарстане в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов ведутся работы в 594 жилых объектах в 36 муниципальных образованиях. Об этом на совещании в Доме Правительства доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Выполнение строительно-монтажных работ составляет 78%, сезонных видов работ – 76%. Министр рассказал, что подрядными организациями завершены работы в 152 домах, включая 42 объекта в 18 муниципалитетах, которые были сданы за последние полмесяца, передает пресс-служба Раис РТ.

Совещание провел Раис РТ Рустам Минниханов.