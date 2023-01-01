В Присутственных местах Кремля покажут спектакль «Сон Дедушки Мороза — Кыш Бабай төше»

С 4 по 8 января во дворе Присутственных мест Казанского Кремля пройдут показы спектакля «Сон Дедушки Мороза — Кыш Бабай төше». Об этом «Татар-информу» рассказали в Институте развития городов Татарстана.

По сюжету новогодний волшебник заточил все страхи в шар, чтобы сделать людям необычный подарок на Новый год. Но один мальчик случайно выпустил все людские страхи наружу, а Дедушка Мороз оказался в неволе. Приходите посмотреть, получится ли у Шурале, Су Кызы, Дракона и Снегурочки объединиться и спасти волшебника, чтобы ни один ребенок не остался без подарка.

Показы будут проходить с 4 по 8 января в 16.00 и 18.00. Некоторые спектакли будут сопровождаться переводом на русский жестовый язык: 4 января в 16.00 переводчиком выступит Салина Гарнаева, 7 января в 16.00 — Екатерина Ибатуллина. Спектакль поставил Фонд поддержки современного искусства «Живой город».

Мероприятие бесплатное, регистрация не требуется. Сказочные герои будут ждать всех желающих в зоне созерцания у звезд и луны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Присутственных местах Казанского Кремля пройдут зимние музыкальные вечера, детские спектакли и экскурсии с переводом на русский жестовый язык.