В преддверии Рамадана на минарете обновленной мечети в селе Айбаш установили полумесяц

Сегодня днем, в преддверии начала священного для мусульман месяца Рамадан, на минарете мечети села Айбаш Высокогорского района Татарстана установили полумесяц. Реставрация памятника близится к завершению, его открытие намечено на ближайшее время, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В мероприятии приняли участие глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов, заместитель муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов, имам-мухтасиб Высокогорского района Талгат хазрат Гайфуллин, благотворители, жители села, представители мусульманского духовенства и строительной компании. Реставрационные работы длились около четырех лет.

«В 2022 году, после разрушения минарета, началась масштабная работа по восстановлению мечети. Это был не просто ремонт, а восстановление уникального памятника архитектуры. <...> специалисты трудились над тем, чтобы вернуть мечети ее былую красоту. Каждый брус, каждая балка, каждый стропильный элемент прошли тщательную реставрацию. Пусть обновленная мечеть станет символом единства и духовной силы нашего народа», – отметил Равиль Хисамутдинов и поздравил собравшихся с наступающим Рамаданом.

«Мечеть построена в начале XX века на месте прошлой мечети, которая была возведена в 1864 году. Со временем она обветшала, и в начале XX века была возведена эта мечеть. Она была срублена из сосновых бревен. И что самое интересное, во время реставрации удалось сохранить 80% бревен. То есть большая часть бревен, которые мы видим, исторические», – в свою очередь обратила внимание заместитель председателя Комитета РТ по охране ОКН Наталья Прохорова.

По словам представительницы профильного ведомства, на реставраторах старинных храмов лежит двойная ответственность, так как им необходимо сохранить не просто памятник культуры, но место, куда местные жители приходят для молитв.

Мечеть, возведенная из сосновых бревен в начале XX века, является уникальным образцом татарской сельской культовой архитектуры той эпохи и признана объектом культурного наследия регионального значения. В советское время здание использовалось как клуб. Предшествующий теперешнему капитальный ремонт производился в 1994 году. Основание минарета сгнило, и в ноябре 2022 года он обрушился во время сильного урагана. Это потребовало срочного вмешательства специалистов.

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова республиканский Комитет по охране ОКН во главе с председателем Иваном Гущиным законсервировал объект и начал подготовку проектной документации.

Реставрация началась в 2023 году. Работы в основном проводились на специализированной базе в селе Сокуры Лаишевского района РТ, откуда отреставрированные элементы доставлялись обратно в Айбаш. В ходе капремонта укреплен фундамент, полностью отреставрированы сруб, балки перекрытия, стропильные конструкции и крыша, заменен минарет. На прилегающей территории построена тахаратхана – модульное здание, предназначенного для общественного пользования и подготовке к молитвам.

Для точного воспроизведения исторических деталей использовались архивные фотографии. Все реставрационные вмешательства сопровождались экспертизой и оформлением необходимой проектной и исполнительной документации, заверили в комитете.

