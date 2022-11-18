Жители села Айбаш о рухнувшем минарете мечети: «Даже в советские годы его не сносили»

В селе Айбаш в Высокогорском районе в ночь на 13 ноября ветром сорвало минарет с крыши старинной мечети. Историческое здание, признанное памятником деревянного зодчества, почти 30 лет не видело ремонта и требует реконструкции. О трудностях в сохранении культового сооружения и предстоящих мерах по его восстановлению – в материале «Татар-информа».

Утром 13 ноября жители села Айбаш были шокированы, увидев сельскую мечеть без минарета Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Мечеть в татарской деревне Айбаш, по официальным данным, была построена в 1855 году. Однако сельчане считают, что здание можно отнести к еще более раннему периоду. В ночь на 13 ноября в Айбаше разгулялась стихия – по данным МЧС, порывы ветра достигали до 25 метров с секунду. Пострадали несколько зданий. Минарет сорвало с крыши, и он шпилем воткнулся в землю рядом со зданием мечети.

«Число 13 – недобрый знак»

Утром 13 ноября жители села Айбаш были шокированы, увидев сельскую мечеть без минарета. Всю ночь в деревне бушевал ураган вперемешку с ледяным дождем. Новость о сорванном ветром минарете разлетелась в социальных сетях и мессенджерах. Многие оценили это как дурной знак. «Не к добру это», «Вот какие времена наступили, уже минареты падают», – сокрушались пользователи.

Историческое здание, признанное памятником деревянного зодчества, почти 30 лет не видело ремонта и требует реконструкции Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Жительница Айбаша Аниса апа Хайруллина помнит, какой страшный ураган налетел в ту ночь на деревню. Ветер выбил стекло на окне веранды ее дома.

«Бушевало будь здоров. И дождь, и ветер. Еще и число недоброе – тринадцатое. У нас тоже на веранде выбило стекло – рамы были деревянные, не пластиковые», – рассказала Аниса апа.

Другая жительница села Аклима апа Губайдуллина добавляет: «Говорят, в тот день в соседнем Мемделе случился пожар, сгорело частное хозяйство».

«Этот минарет наверняка уже был совсем ветхий. Ему ведь уже много лет. Даже в годы войны и советского атеизма минарет стоял, его не сносили. Он был как маяк – когда замуж вышла в эту деревню, возвращаясь из Казани, всегда ориентировалась по этой мечети», – поделилась Аниса апа.

Дамир хазрат Хабибуллин: «Сказали, пока ничего не трогайте. Потому что если мы что-то начнем делать, получится, что мы внесли какие-то изменения» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Не разрешают ничего трогать»

Мечеть с сорванным с ее крыши минаретом встречает еще на въезде в деревню. Минарет, шпилем воткнувшийся с левой стороны мечети, оставили в том же положении. Под воздействием ветра он уже немного накренился. Сельчанам запретили что-либо предпринимать для устранения последствий стихии – нельзя трогать ни упавший минарет, ни крышу, хотя через образовавшуюся пробоину в кровле внутрь уже попадает снег. Здание 1855 года постройки считается архитектурным наследием и стоит на учете в Министерстве культуры Татарстана. «Даже гвоздик не трогайте, иначе придется решать через суд», – предупредили сельчан.

Имам-хатыйб Айбашской мечети Дамир хазрат Хабибуллин назвал «могуществом Аллаха» то, что минарет аккуратно упал и воткнулся в землю, не повредил ни здание, ни постройки рядом с ним.

«Остальная часть здания пока довольно крепко стоит, нет опасности обрушения. Минарет, на самом деле, не был настолько ветхим, не шатался. Я поднимался на него даже в сильный ветер, ничего такого опасного не почувствовал. Что поделать, значит, так надо было. Аллах знает, мы не знаем.

Минарет аккуратно упал и воткнулся в землю, не повредил ни здание, ни постройки рядом с ним Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Очень аккуратно упал минарет. Это тоже милость Всевышнего. Мог ведь упасть на крышу, разрушить ее. Не повредил ни стен, ни окон. Обрушился бы на другую сторону здания – могли пострадать люди. Это просто чудо, могущество Аллаха.

Сказали, пока ничего не трогайте. Потому что если мы что-то начнем делать, получится, что мы внесли какие-то изменения. Разные же люди есть. Кто-то может из этого сделать политическую проблему. Это не шутки», – говорит Дамир хазрат.

«Просил у района материалы для кровли»

Бывший председатель сельсовета Равиль Субаев рассказал, какой сложный путь прошла старинная мечеть, прежде чем в ней были проведены ремонтные работы. По его словам, минарет прохудился и дал небольшой крен еще в 80-х годах. До этого здание мечети использовали под сельский клуб, и в конце 70-х из-за протекающей крыши главе сельсовета пришлось выслушать выговор от районного руководства.

Равиль Субаев рассказал, какой сложный путь прошла старинная мечеть, прежде чем в ней были проведены ремонтные работы Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«В советское время здесь располагался клуб. Показывали кино, проходили концерты, и сельские собрания тоже проводили здесь. Однажды во время партийного собрания пошел дождь и с крыши закапало. И тогда секретарь райкома меня сильно отругал: “Даже этого сделать не можешь”. Ну как я отремонтирую мечеть?

В те же годы у нас построили десятилетнюю школу. Большая деревянная школа, дети учились в две смены. С проверкой в школу приехал человек из Казани, уровня заместителя министра по строительству. Спрашивает меня: “У тебя еще проблемы есть?” Я говорю: “Крышу мечети надо чинить”.

Поехал просить жесть для кровли к председателю райкома. Он поговорил с ребятами в Казани, те пообещали материалы. На той же неделе председателя райисполкома назначили заместителем министра сельского хозяйства. А вместо него пришел другой. Пошел уже к нему с тем же вопросом. А он разозлился: “Я тебе что, завскладом? Ты там руководитель, ты и доставай”.

Я ему все объяснил. Нашли, где мечеть стоит на учете, регистрационный номер. Поговорили с мастерами в реставрационном центре в Казани, оставили им все данные. И они собрались провести в мечети реставрацию. Сделали для этого документацию, финансирование должно было идти от Министерства культуры.

За реставрацию 1980 года руководство села расплачивалась еще долгое время Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В документах указали “клуб”, а не мечеть, это же еще было при советской власти, религия тогда была под запретом. На тот момент минарет мечети был наклонен на 15 градусов. В 1980 году минарет выпрямили, жестяное покрытие заменили, поставили новый полумесяц, заменили крышу, прошла реставрация. В 1993 году приехали еще раз, и повторно был проведен ремонт. И с тех пор мечеть не ремонтировалась.

Из-за моих ходатайств о мечети меня самого четыре раза вызывали к полковнику КГБ. Проверяли мой род до седьмого колена – как бы там не оказались муллы и прочие нежелательные элементы», – рассказал Равиль абый.

За реставрацию 1980 года руководство села расплачивалась еще долгое время. «Нам же обещали финансирование, поэтому в ходе работы брали в долг в разных источниках. Но от министерства деньги не пришли. Через суд, еле-еле потихоньку эти деньги нам вернули», – вспоминает те времена сельчанин.

На пятничных намазах здесь бывает около десятка молящихся Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Люди очень почитают религию»

Несмотря на повреждение здания, мечеть не закрыла свои двери для прихожан. На обеденный намаз пришли три-четыре человека. Был произнесен азан, мусульмане совершили намаз, прочитали молитвы.

Внутри двухэтажной мечети довольно прохладно, окна в деревянных рамах продувает. На первом этаже совсем холодно, а на втором – теплее. Здание со стороны сорванного минарета просело, стены искривились. Из-за нестихающего ветра тихонько звенят оконные стекла, и будто сама мечеть тоже немного трясется.

«Очень хорошая у нас была мечеть. Не знаю, поправят ли ее. Я думаю, она была построена в первой половине XIX века. В документах дату переделали на вторую половину. Потому что надо было сначала отремонтировать историческую мечеть в Рыбно-Слободском районе. А наша якобы поновее, поэтому оставили», – рассказывает прихожанин Наиль абый Гимадеев.

По его словам, на пятничных намазах здесь бывает около десятка молящихся. Если пятница совпадает с длинными выходными и люди приезжают из города, то набирается около пятнадцати. А на мусульманские праздники заполняются оба зала на втором этаже.

«На Ураза-байрам, Курбан-байрам приходят все. Пропустить могут только по очень важным причинам. Праздничные намазы даже уехавшие в город стараются читать здесь, специально приезжают. И дети приходят.

«Минарет, на самом деле, не был настолько ветхим, не шатался. Я поднимался на него даже в сильный ветер» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Сами видите, такая большая мечеть. По части содержания этой мечети у нас никаких проблем нет. Мы ее отапливаем, оплачиваем услуги газовика, у нас есть уборщица. В год тратим 120 тысяч рублей. Это все – деньги от прихожан, садака. Если бы люди не приносили, откуда нам найти столько. Даже если в следующем году никаких пожертвований не поступит, у нас есть возможность содержать мечеть, спасибо Всевышнему. У нас люди очень почитают религию», – говорит имам мечети Дамир хазрат.

«Дело затянулось, внимания не хватило»

После обрушения минарета Дамир хазрат и глава сельского поселения Равиль Сафиуллин побывали у руководства района. Подготовили письма в Министерство культуры и Духовное управление мусульман Татарстана.

Равиль Сафиуллин считает будущее мечети оптимистичным. «Мечеть будет восстановлена с помощью государства, людей, с помощью Всевышнего. Пока не будет сделан капитальный ремонт, мы здание сохраним в безопасном для него состоянии. Мне уже звонят знакомые, спрашивают, какая помощь нужна, куда перечислить деньги. Наши строители готовы безвозмездно поработать, заново отстроить какую-либо часть здания. Нам бы начать. А там уже дело сделается», – уверен глава села.

Равиль Сафиуллин считает будущее мечети оптимистичным Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В то же время имам-хатыб мечети Дамир хазрат и другие прихожане считают очень прискорбным, что мечеть многие годы оставалась без должного внимания.

«Мы хотим, чтобы была сделана полная реконструкция. Просто восстановить минарет – этого недостаточно. В здании есть и другие прогнившие места. Один из углов осел, накренился, сами видите. Если эта часть обрушится – значит, деньги снова будут потрачены впустую. Если делать, то уже основательно. Проект реставрации есть, изыскательные работы проведены. Я здесь уже пять лет, а этим вопросом занимались еще до меня. Мы даже в Москву обращались. Но нам не выделили финансов, поэтому так затянулось.

Эту мечеть обязательно надо сохранить! Обязательно! Это не просто гордость для нашего села, это гордость и достояние всего Татарстана. Мечеть, простоявшая 200 лет, сохранившая свой минарет даже в самые страшные, тяжелые годы. Ее надо восстановить в первую очередь. К сожалению, наше руководство зачастую невнимательно к таким вещам. Затянулось это, внимания не хватило. Это же случилось не просто так», – поделился переживаниями Дамир хазрат.

Иван Гущин объяснил, что в ближайшие две недели специалистами будет проведен анализ состояния здания и определен объем предстоящих работ Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

На восстановление мечети уйдет около двух лет

Тем временем в Айбаше уже прошло совещание с участием председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина. По его словам, в ближайшие две недели специалистами будет проведен анализ состояния здания и определен объем предстоящих работ. По результатам можно будет оценить стоимость проекта. До начала реставрационных работ минаретная часть здания будет укрыта от осадков защитной конструкцией, сама мечеть будет закрыта для проведения исследовательских и реконструкционных работ.

«Из того, что я увидел сегодня, – крыша и кровля полностью под замену, а весь минарет придется собрать заново. С учетом масштаба мечети за год мы ее точно не успеем отреставрировать. Я думаю, уйдет до двух лет. Сейчас мы продумываем решение для прихожан. Но молитва в этой деревне точно не остановится», – сказал Иван Гущин.

Автор: Энже Габдуллина, intertat.tatar; перевод с татарского