В селе Айбаш Высокогорского района начали сборку сруба и стен исторической мечети

Иван Гущин

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Работы по сборке сруба и деревянных стен здания исторической мечети, расположенной в селе Айбаш Высокогорского района Татарстана, стартовали сегодня. Полностью возвести объект планируют до начала летнего сезона, сообщил председатель комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«После этого начнется второй этап – мы начнем делать приспособление объекта. То есть нам важно получить хорошие интерьеры, чтобы там было комфортно, тепло и уютно находится», – добавил Гущин.

Он также рассказал, что в одной из частей отреставрированной мечети будет расположено небольшое музейное пространство, где будут располагаться те предметы, который важны как память, но не используются непосредственно в работе мечети.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Даты окончания реставрации пока остаются неизвестными, хотя Гущин поделился, что хотелось бы закончить работы до 30 августа.

«Это будет зависеть от финансирования объекта. Я надеюсь, что мы сможем закончить в скором времени. Конечно, для республики 30 августа – день показательный, но я боюсь, что мы не успеем к этому времени», – сказал он.

Что касается стоимости объекта, то она оценивается в сумму около 90 млн рублей с учетом строительства дома омовения, подведения инженерных сетей и котельной.

Напомним, что в 2023 году реставраторы разобрали конструкцию сруба исторической мечети, демонтировав обшивку стен, цоколя мечети, крышу и покрытие кровли, после чего все деревянные элементы были пронумерованы и перевезены на реставрационную площадку в Лаишевском районе.

Далее выполнялись работы по переборке, реставрации и сохранению подлинного материала, в то время как в селе Айбаш велись работы по усилению фундамента.