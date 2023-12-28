В Правительстве исключили возможность дефицита яиц в России

В России не было и не ожидается дефицита яиц — рынок обеспечен ими «более чем полностью». Таким мнением поделилась с РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, ажиотажный спрос на яйца в стране не имеет предпосылок. «Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — уверена зампред Правительства.

Она отметила, что ожидать спада цен стоит после Нового года. Сейчас же многие россияне закупают продукты, помня о дефиците гречки, сахара и подсолнечного масла во время пандемии.

«Существенно выросло потребление — по статистическим данным, более чем на 1,8 миллиарда штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 миллионов штук», — назвала Абрамченко еще одну причину.

Она напомнила, что Правительство приняло ряд мер для стабилизации цен. К примеру, яйца начали завозить из-за рубежа, кроме того, настроен механизм поддержки для отечественных производителей и расширения производства.

«Уже в следующем году мы ожидаем, что только благодаря этим мерам производство вырастет на 550 миллионов штук», — уверила вице-премьер.

Напомним, что во время прямой линии Президент России Владимир Путин объяснил скачок цен на яйца в стране «сбоем в работе Правительства». Минсельхозпрод РФ объявил, что планирует решить проблему обнулением пошлин на импортную продукцию из ряда стран.