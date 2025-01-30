В правилах благоустройства Казани появится ряд новых требований

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В правилах благоустройства Казани появятся новые требования, касающиеся систем освещения, используемых материалов и других аспектов. Об этом во время сессии на региональном дне II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» сообщила помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова.

«Уже в феврале запланированы слушания об изменениях в правилах благоустройства Казани, где будут озвучены новые требования к материалам отделки, ограждениям различных видов, архитектурной подсветке, по декоративно-монументальному искусству и вывескам», – отметила она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Балтусова рассказала участникам форума, как в Татарстане работают с дизайн-кодом на разных территориях. Так, например, на каждом этапе застройщик должен представлять комплексный план не только самого здания, но и ближайших территорий.

Для включения в итоговую резолюцию Татарстан разработал несколько предложений, касающихся благоустройства территорий в муниципалитетах. Среди них – рекомендация использовать опыт Казани по созданию концепций развития исторических поселений и систему согласования проектов на таких территориях.

Об опыте создания дизайн-кода в районах Татарстана на примере Черемшана рассказала директор ООО «АрхДесант» Дарья Климова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы провели большой анализ того, что такое Черемшан сегодня, какие там есть порядки, традиции, на чем строится экономика, чтобы понять, на чем нам стоит делать акцент. Мы поставили три основных задачи – подсветить идентичность, вернуть воду и навести порядок во внешнем виде города», – пояснила она.

Был разработан новый логотип населенного пункта, где одним из главных элементов стал узор в виде Черемшанской крепости. Кроме того, созданы новый флаг и герб райцентра. Они выполнены в четырех цветах, которые символизируют четыре основных народа, населяющих эту землю.

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный национальный проект. Цель нацпроекта – комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава.