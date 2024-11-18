Архитекторы разработали дизайн-код села Черемшан — кадры визуализации

Черемшан стал первым в Татарстане селом, для которого разработали собственный дизайн-код и бренд. Новый фирменный стиль ляжет в основу уличной навигации, визуального оформления сельских праздников и продукции локальных брендов, рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов Татарстана. Дизайн-код села разработало бюро «АрхДесант».

Сегодня в Черемшане проживает менее 5,8 тыс. человек. Это районный центр с важными социальными объектами для жителей близлежащих населенных пунктов. В то же время качество уличной среды Черемшана остается низким: отсутствие пешеходных связей вдоль основных улиц, острая нехватка озеленения и доступа к воде. Существующие объекты не отвечают запросам жителей: наблюдается недостаток детской, событийной, спортивных зон, торговых центров, точек питания.

Главные достопримечательности села, река Большой Черемшан, родники и историческая крепость, построенная в 1741 году (часть Закамской укрепленной линии), почти не используются людьми из-за отсутствия благоустройства.

На фото: Черемшан сегодня

Исторически этот край становился домом для представителей многих народов. Сейчас здесь в основном живут татары, чуваши, русские и мордва. Многонациональность, опыт согласия, передача традиций, гостеприимство — главные отличительные черты Черемшана. Местные жители также сохраняют исторические промыслы: художественное, столярное, гончарное дело.

Перед разработкой дизайн-кода архитекторы провели предпроектное исследование, чтобы выявить идентичность села: изучили историю, особенности застройки, а главное — пообщались с местными жителями.

«Дизайн-код и бренд — это две основные вещи, которые могут лечь в основу стратегии развития Черемшана, и это будет служить дорожной картой для будущего благоустройства. Часто даже в больших городах нет своего дизайн-кода, а для небольшого села в Татарстане — это настоящий прецедент. Мы уверены, что создание фирменного стиля села станет катализатором к позитивным изменениям и позволит местным еще глубже почувствовать связь с родиной», — отметила руководитель бюро «АрхДесант» Дарья Климова.

На фото: Черемшан сегодня

«Разработка дизайн-кода Черемшана направлена на сохранение культурной идентичности района. Кодексы дизайна важны, поскольку они обеспечивают основу для создания здоровых, более зеленых, экологически безопасных, устойчивых и уникальных мест с единым и высококачественным стандартом дизайна. Мы надеемся, что создание дизайн-кода обеспечит комфортность среды для разных категорий жителей: детей, взрослых, молодых и активных сельчан, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями», — заметил глава Черемшанского муниципального района Рамиль Айбатов.

Благодаря разработке дизайн-кода у Черемшана появился собственный логотип. В его основе — образ Черемшанской крепости. Шрифтовое изображение расположено внутри контурного — чтобы передать ощущение безопасности и дома.

В качестве основной идеи дизайн-кода выбрана четырехчастность. Четыре фирменных цвета символизируют четыре народа, которые в основном проживают в селе. Это татары, чуваши, русские и мордва. Деление на цветовые блоки обозначает соединение разных культур. А главный графический прием, четыре линии-паттерна, составили четыре символа и смысловых образа села: Черемшанская крепость, вода и родники, земля, плодородие и граница (когда-то крепость была форпостом на южных границах Российской империи).

В прошлом году Черемшан получил ряд замечаний от руководства республики за неприглядный внешний вид. Проработать благоустройство районного центра поручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Подробнее читайте в статье Минниханов о Черемшане: «Шарма нет. Райцентр должен быть красивым».