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Общество 30 июня 2025 06:00

В последний день июня в Татарстане ожидаются дожди, грозы и не более +23 градусов

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В последний день июня в Татарстане ожидаются дожди, грозы и не более +23 градусов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 30 июня, в Татарстане сохранится влажная, неустойчивая и достаточно прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. После преимущественно сухой ночи утром и днем по всему региону будут идти дожди, местами сильные. В отдельных районах, включая Казань, возможны грозы.

Южный и юго-западный ветер в дневные часы усилится с ночных 5–10 м/с до 7–12 м/с. Кое-где его порывы будут достигать 15–20 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.

В светлое время суток температура воздуха по Татарстану составит от 18 до 23 градусов тепла (в столице РТ – от +18 до +20 градусов).

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