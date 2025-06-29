В МЧС предупредили татарстанцев о сильном дожде и грозе в понедельник

Фото: «Татар-информ»

В МЧС предупредили жителей Татарстана об ухудшении погоды завтра, 30 июня. Ожидается сильный дождь, гроза, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.

В связи с этим МЧС Татарстана опубликовало рекомендации.

Во время грозы необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.

Все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.