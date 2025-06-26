Метеоролог рассказал, какой будет погода в предстоящую декаду в Казани

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Первый летний месяц в Казани уже перевыполнил норму по осадкам. Температура воздуха в первую половину июня была выше климатической нормы, а во вторую половину – ниже нормы. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня казанский метеоролог, профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В июне погода в Казани оказалась переменчивой. В первую половину месяца господствовал антициклон, была жаркая погода, температура была выше климатической нормы. А во вторую половину месяца господствовали циклоны. В последние две недели месяца температура отмечается ниже климатической нормы, которая сейчас составляет около 20 градусов. Первый летний месяц перевыполнил норму по осадкам, уже выпало более 70 мм вместо 56 мм», – рассказал он.

По данным Переведенцева, в целом среднемесячная температура июня в Казани будет близкой к климатической норме. Однако в предстоящую декаду (с 26 июня по 5 июля) температура воздуха в городе ожидается ниже климатической нормы на 1-2 градуса.