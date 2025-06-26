Гидрометцентр РТ: На выходных в Татарстане похолодает до +16 градусов

Циклоническая погода задержится в Татарстане как минимум до конца недели, температурный фон еще немного понизится. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Среднесуточные температуры воздуха будут на 2–4 градуса ниже нормы, отмечают синоптики.

В пятницу и субботу, 27 и 28 июня, погодные условия в республике будет определять пришедший с юга циклон. В большинстве районов будут идти дожди, утром и днем 27-го числа местами сильные. В отдельных районах вероятны грозы с усилением ветра до 15–20 м/с, днем возможен град.

По ночам столбики термометров будут опускаться до 9–15 градусов ниже нуля. Днем воздух будет прогреваться лишь до 16–22 градусов тепла.

В воскресенье, 29 июня, циклон постепенно начнет отходить на восток, и Татарстан окажется в его тыловой части. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха составит от +9 до +14 градусов в ночные часы и от +17 до +22 – в дневные.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 30 июня и 1 июля, на территории республики сохранится прохладная погода с дождями различной интенсивности. Температурный фон в светлое время суток будет составлять от +18 до +23 градусов.