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Ру Тат
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Экономика
31 мая 2022  13:45

В Польше уровень инфляции в мае стал рекордным за последние 24 года

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В мае инфляция в Польше достигла рекордного показателя за последние 24 года, составив 13,9%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное статистическое управление республики (GUS).

Отмечается, что индекс потребительских цен в этом месяце составил 113,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По предварительным данным GUS, цены на продукты и безалкогольные напитки в Польше выросли на 13,5% по сравнению с маем прошлого года. 

Наиболее ощутимо увеличение стоимости топлива в стране. За этот месяц для частных потребителей оно подорожало на 35,4%. Также на 31,4% выросли и цены на энергоносители. Напомним, 23 мая Польша решила досрочно расторгнуть контракт на поставки российского газа.

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию Арктики, заявил о том, что новые антироссийские ограничения привели к небывалому кризису на Западе. Ранее, по предварительной оценке немецких экспертов, уровень годовой инфляции в Германии установил исторический рекорд.

 

#инфляция #польша
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