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Экономика
23 мая 2022  13:06

Польша решила досрочно расторгнуть контракт на поставки газа из России

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Польша досрочно разорвет соглашение на поставки российского газа, заявил уполномоченный Кабмина по делам стратегической энергетической инфраструктуры страны Петр Наимский.

«13 мая Правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между Правительством Польши и Правительством Российской Федерации. Того соглашения, которое называют „Ямальским“, которое было подписано в 1993 году», – цитирует его РИА Новости.

По словам Наимского, спустя 30 лет после этого соглашения газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать.

Польский участок газопровода «Ямал – Европа», по которому осуществлялась поставки, принадлежит компании EuroPolGaz, и его инфраструктуру можно переориентировать на транспортировку газа из Германии.

«Польский отрезок „Ямала“ будет использоваться так, как другие участки, которые в 100% являются собственностью GAZ-Sistem, — для того чтобы транспортировать газ по территории Польши. Одновременно эта часть газопровода может служить для подачи газа из Германии в Польшу», — подчеркнул представитель польского Правительства.

Срок «газовых» договоренностей Польши и России истекает в конце 2022 года. 

Ранее «Газпром» приостановил поставки топлива в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран оплачивать газ рублями, о чем сообщал «Татар-информ». 

Напомним, Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести оплату платежей за газ в рубли для недружественных государств, которые ввели санкции против РФ.

#поставки газа #польша #ответные санкции россии
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