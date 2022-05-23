Польша решила досрочно расторгнуть контракт на поставки газа из России

Польша досрочно разорвет соглашение на поставки российского газа, заявил уполномоченный Кабмина по делам стратегической энергетической инфраструктуры страны Петр Наимский.

«13 мая Правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между Правительством Польши и Правительством Российской Федерации. Того соглашения, которое называют „Ямальским“, которое было подписано в 1993 году», – цитирует его РИА Новости.

По словам Наимского, спустя 30 лет после этого соглашения газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать.

Польский участок газопровода «Ямал – Европа», по которому осуществлялась поставки, принадлежит компании EuroPolGaz, и его инфраструктуру можно переориентировать на транспортировку газа из Германии.

«Польский отрезок „Ямала“ будет использоваться так, как другие участки, которые в 100% являются собственностью GAZ-Sistem, — для того чтобы транспортировать газ по территории Польши. Одновременно эта часть газопровода может служить для подачи газа из Германии в Польшу», — подчеркнул представитель польского Правительства.

Срок «газовых» договоренностей Польши и России истекает в конце 2022 года.

Ранее «Газпром» приостановил поставки топлива в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран оплачивать газ рублями, о чем сообщал «Татар-информ».

Напомним, Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести оплату платежей за газ в рубли для недружественных государств, которые ввели санкции против РФ.