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Ру Тат
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Экономика
30 мая 2022  16:53

В мае Германия достигла исторического рекорда по годовому уровню инфляции

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По предварительной оценке, уровень годовой инфляции в Германии в мае достиг 7,9%, установив исторический рекорд. Об этом сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро ФРГ. 

По словам аналитиков, которых опросил DailyFX, в этом месяце рост инфляции ожидался на уровне 7,6%. 

Отмечается, что потребительские цены в государстве также выросли до 8,7%.

Ранее Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию Арктики заявил о том, что новые антироссийские ограничения привели к небывалому кризису на Западе.

Утром 24 февраля глава российского государства объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против РФ.

 

#германия #инфляция
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