В мае Германия достигла исторического рекорда по годовому уровню инфляции

По предварительной оценке, уровень годовой инфляции в Германии в мае достиг 7,9%, установив исторический рекорд. Об этом сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро ФРГ.

По словам аналитиков, которых опросил DailyFX, в этом месяце рост инфляции ожидался на уровне 7,6%.

Отмечается, что потребительские цены в государстве также выросли до 8,7%.

Ранее Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию Арктики заявил о том, что новые антироссийские ограничения привели к небывалому кризису на Западе.

Утром 24 февраля глава российского государства объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против РФ.