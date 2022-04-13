Путин: Санкции против России привели к небывалому кризису на Западе

Решение Соединенных Штатов и Европейского Союза ввести новые антироссийские ограничения привело к небывалому кризису на Западе. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном развитию Арктики, сообщает РИА Новости.

«Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов — от части хотя бы из них, уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на США», — поделился своим видением ситуации российский лидер.

Глава государства заметил, что в некоторых странах зашкаливает инфляция и растут цены, уточнив, что и Россия сталкивается с проблемами, но власти страны смотрят на это как на появление новых возможностей и вариантов.

Путин подчеркнул, что страна сможет увеличить внутреннее потребление нефти, газа и угля, а также стимулировать глубокую переработку сырья и наращивать поставки энергоресурсов в другие регионы мира.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Евросоюз объявил о персональных ограничениях не только против самого Президента РФ, но и против главы МИД России Сергея Лаврова и Премьер-министра Михаила Мишустина, а также зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и спецпредставителя Президента Сергея Иванова.

Соединенные Штаты в свою очередь тоже ввели санкции против Путина, Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.