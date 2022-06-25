В полиции Казани опровергли информацию о задержании поджигателя театра Алафузова

Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что в Казани задержали предположительного поджигателя театра Алафузова, в котором проходит фестиваль «Созвездие-Йолдызлык». Однако в пресс-службе УМВД России по Казани «Татар-информу» опровергли эту информацию.

Напомним, 14 июня на чердаке арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» в Казани произошел пожар, огонь перекинулся на крышу здания. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

После пожара в театре возбудили дело об умышленном уничтожении имущества.

Как стало известно «Татар-информу», следствие рассматривает различные версии случившегося, сейчас опрашиваются все, кто имеет какое-либо отношение к инциденту. На данный момент никто не задержан.