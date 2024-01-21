В Пестречинском районе жители решили помочь управляющей компании в уборке дворов от снега

Фото: газета «Вперед»

Жители села Царево Пестречинского района Татарстана сами вышли убирать дворы своих домов от снега. Об этом пишет районная газета «Вперед».

«Жители решили помочь управляющей компании. Многие вышли на уборку придомовой территории. Это началось вчера вечером, сегодня днем эстафету взяли другие улицы. Благодарим всех за участие!» — прокомментировал ситуацию глава Кощаковского сельского поселения, в состав которого входит Царево, Венер Салимов.

Фото: газета «Вперед»

Издание замечает, что в основном за лопаты взялись мужчины. На одном из видеороликов слышно, что убирающие снег включили гимн России и работают под его звук.

«Коммунальные службы выкладываются на все 100%. Просим проявить терпение!» — обратился к пестречинцам руководитель муниципалитета Ильхам Кашапов на своей личной странице.

Фото: газета «Вперед»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Агрызе к уборке снега присоединились горожане. В Алексеевском районе в борьбе с последствиями снегопада, пусть символически, участвуют даже дети. Объединились в борьбе со снежной стихией и жители Нижнекамска.